Non più “scuola di via Ottolenghi”, ora è la “Medarda Barbattini”

È sempre stata la scuola di via Ottolenghi. Ora sarà la scuola dell’infanzia “Medarda Barbattini”. L’intitolazione alla staffetta partigiana - a tutti nota come Medina - e prima donna eletta in consiglio comunale a Piacenza nel 1946 (insieme a Rita Cervini) si è svolta alla presenza di tanti cittadini, istituzioni e anche ragazzi della Consulta provinciale degli Studenti e della media Calvino che hanno poi preso parte all’omaggio ai cippi nella ricorrenza della liberazione di Piacenza organizzato da Anpi.

“È bello pensare che questa scuola porti il nome di una donna che ha saputo distinguere il giusto dall’ingiusto in un tempo oscuro” sottolinea la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi.

“Medina ha saputo scegliere da che parte stare - sottolinea il prefetto Paolo Ponta - non ha mai ceduto e non è mai venuta meno al desiderio di libertà nonostante l’internamento nel campo di Ravensbruck”.

A fargli eco anche la dirigente dell’8° Circolo didattico Paola Vincenti e la presidente del consiglio di circolo Fabiana Achilli: “Questa giornata ha per noi un valore eccezionale” sottolinea la prima, mentre la seconda evidenzia “l’importanza di continuare sulla scia di Medina”.

“Siamo grati per questa intitolazione: era una richiesta su cui puntavamo da anni - fa presente Giulia Piroli, presidente della sezione di Piacenza dell’Anpi cittadina intitolata proprio a Medina Barbattini - Medina è stata una figura eccezionale con uno spirito civico insostituibile”.

Presenti anche il genero di Medina, Giovanni Tiadina, e il nipote Luigi Novi che hanno partecipato allo scoprimento della targa seguito dalla presentazione di alcuni lavori a tema fatti dai bambini.