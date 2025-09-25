Nullaosta facili agli stranieri? Gli indagati respingono le accuse

Nell’indagine su un presunto sistema illegale per far ottenere a lavoratori stranieri il nullaosta ed entrare nel territorio italiano attraverso le procedure del Decreto Flussi, la parola è passata agli indagati.

Il cittadino egiziano titolare di un Caf e il commercialista piacentino al centro di un’inchiesta della procura di Piacenza sono comparsi davanti al giudice e hanno fornito spiegazioni sul loro operato.

Essendo stati colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare, sono stati interrogati dalla giudice per le indagini preliminari Matilde Borgia. In entrambi i casi, gli interrogatori sono entrati nel dettaglio delle procedure seguite dai due professionisti, che hanno rivendicato la sostanziale correttezza delle pratiche seguite, respingendo le accuse della procura.