Piazza Cittadella, semaforo verde per il restyling

Via libera della Conferenza dei servizi al progetto di riqualificazione di piazza Cittadella redatto da Arcadis Italia. L’organismo inter-istituzionale chiamato a valutare gli interventi urbanistici ha dato parere favorevole all’intervento promosso dal Comune dopo il de profundis dell’appalto aggiudicato nel 2012 a Piacenza Parcheggi-Gps per l’autosilo interrato e il restyling della piazza in superficie. Un disco verde accompagnato da una serie di prescrizioni, indicate soprattutto dalla Soprintendenza e dall’azienda Usl, di natura ambientale ed estetico-architettonica.

Indetta il 15 giugno scorso, la Conferenza dei servizi ha preso in esame il progetto di fattibilità tecnico-economica prodotto da Arcadis, su incarico del Comune, al termine del percorso partecipativo tenutosi in primavera: foresta urbana, nuovi spazi pubblici, centralità ritrovata di Palazzo Farnese, una piazza pensata per le persone, l’incontro, la socialità e la vita urbana. Questi i criteri alla base dei render progettuali resi pubblici nelle scorse settimane. Se la maggior parte degli enti si è limitata a esprimere parere positivo, c’è chi ha prima indicato prescrizioni e raccomandazioni il cui recepimento è stato assicurato.