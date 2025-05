Nuova raccolta rifiuti, si prosegue con Borgonovo

Prosegue l'avvicinamento alla raccolta puntuale dei rifiuti prevista dal gennaio del 2026. Nei prossimi giorni verranno distribuiti i nuovi contenitori con le relative istruzioni ai residenti nel comune di Borgonovo. Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, Atersir, Iren e amministrazione comunale hanno ora avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali. In linea con le attuali normative, finalizzate a migliorare la quantità e la qualità della differenziata, a partire da metà maggio incaricati di Iren si recheranno a domicilio per consegnare i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare e spiegare i dettagli relativi al nuovo metodo di raccolta, che misura esclusivamente il rifiuto indifferenziato. Il sistema permette di raggiungere risultati ambientali significativi, contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati grazie all’impegno dei cittadini.

Il bidoncino grigio

Ad ogni utenza verrà consegnato un bidoncino grigio per il rifiuto indifferenziato, dotato di microchip di riconoscimento: in futuro permetterà la lettura e il conteggio di ogni singolo ritiro. Per ciascuna utenza sarà previsto un numero di svuotamenti annuale, compreso nella tariffa. Applicando un principio di equità, gli eventuali costi aggiuntivi per le vuotature eccedenti saranno imputati all’utenza medesima anziché essere redistribuite sugli altri cittadini. I criteri di calcolo della tariffa dei rifiuti saranno illustrati nel dettaglio attraverso future comunicazioni. La nuova tariffazione non parte subito. Nei prossimi mesi è previsto un periodo di test, fondamentale per perfezionare le modalità di raccolta differenziata e ridurre al minimo il conferimento dell’indifferenziato: il bidoncino grigio va esposto solo quando è pieno.

Il bidoncino blu

La carta: ad ogni utenza verrà consegnato un contenitore domiciliare per la raccolta della carta: sarà blu, in applicazione della normativa europea che identifica il colore blu per la carta e il giallo per la plastica. Nulla cambia per il contenitore della raccolta domiciliare dell’organico e per i contenitori stradali di plastica-barattolame, vetro e vegetale.

Ingombranti a domicilio

Gli ingombranti: dal mese successivo al passaggio degli informatori verrà introdotto il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio (su prenotazione).Gli incaricati di Iren passeranno presso ogni utenza per informare gli Utenti: non potendo entrare presso le abitazioni citofoneranno, invitando i cittadini ad uscire, per informare e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta. Saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607.Successivamente, per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non abbiano trovato gli Utenti al proprio domicilio, sarà anche possibile rivolgersi ad un Punto Ambiente Temporaneo, presentandosi con lo specifico avviso lasciato dagli incaricati Iren, presso la Rocca Comunale, piazza Giuseppe Garibaldi 18, dal 29 maggio al 16 giugno 2025 nelle giornate di: