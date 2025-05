Nuova rotatoria a Ponte dell’Olio, la Provincia approva il progetto di fattibilità

La Provincia di Piacenza ha approvato - in linea tecnica - il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la realizzazione di una rotatoria a Ponte dell'Olio all’intersezione tra la statale 654 e la provinciale n. 36 di Godi: il progetto sarà sottoposto alla Conferenza dei Servizi ai fini dell’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per consentire l’attuazione delle opere previste. L’intervento, che è stato preventivamente illustrato al Comune di Ponte dell’Olio lo scorso 27 marzo, ha un importo complessivo pari a 950mila euro.

Quest’ultimo è presente nell’annualità 2025 del vigente Programma Triennale dei lavori Pubblici 2025-2027 ed è cofinanziato (per l’importo di € 592.575,03) dal Piano Nazionale Complementare al PNRR: esso è, infatti, compreso nel programma degli interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità delle aree interne secondo quanto previsto dal DM 394/2021 (approvato con Dall’Assemblea dei Sindaci dell’Area Interna “Appennino Piacentino Parmense” in data 15/03/2022).

Durante la fase esecutiva dei lavori sono stati previsti dei periodi in cui risulterà necessario introdurre limitazioni alla circolazione stradale mediante l’istituzione di sensi unici alternati.

«L’amministrazione comunale condivide e appoggia l’intenzione della Provincia rispetto al progetto di rotatoria e di opere accessorie presentato - spiega il sindaco di Ponte dell’Olio, Alessandro Chiesa -, che costituisce anche una complessiva riqualificazione di un fondamentale accesso al paese».

«L’iter di questo progetto procede come previsto - ha aggiunto la consigliera provinciale con delega alla Viabilità, Patrizia Calza -. L’intervento favorirà un riassetto viabilistico importante per più ragioni: da un lato contribuirà a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico in un nodo critico della viabilità locale, dall’altro lato darà una nuova veste all’area di ingresso al paese, ordinando gli spazi dedicati all’utenza stradale e alla fruizione collettiva».