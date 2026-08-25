Nuova scuola nell’ex Manifattura, sopralluogo in vista dell’apertura del 15 settembre

Proseguono i preparativi in vista dell’apertura della nuova scuola nell’ex Manifattura Tabacchi di Piacenza, che dal 15 settembre accoglierà studenti e personale scolastico. Nel pomeriggio di oggi si è tenuto un nuovo confronto in Municipio, seguito da un sopralluogo negli spazi dell’edificio.

All’incontro hanno partecipato gli assessori ai Lavori pubblici Matteo Bongiorni e alla Scuola e Sport Mario Dadati, rappresentanti dei Servizi educativi, dell’Ufficio Sport e dei Lavori pubblici del Comune, insieme al personale scolastico.

La riunione a Palazzo Mercanti è servita a esaminare sulle planimetrie la distribuzione degli ambienti e delle diverse funzioni, verificando poi direttamente lo stato degli spazi. La nuova sede ospiterà nove classi distribuite su due piani e quattro laboratori al piano superiore. L’intero edificio scolastico è climatizzato. Secondo quanto comunica il Comune, anche le due palestre, quella realizzata sul tetto e quella nella palazzina esterna, saranno completate per l'inizio dell'attività scolastica.

Nei prossimi giorni dovranno essere ultimate le lavorazioni necessarie a garantire la piena accessibilità della struttura. Gli arredi sono già stati portati nell’edificio e devono ora essere posizionati e installati. Restano inoltre da definire gli ultimi aspetti operativi, tra cui le pulizie e l’allestimento degli ambienti.

Alcuni interventi nelle aree esterne, come già annunciato, proseguiranno invece dopo l’inizio delle lezioni. Il Comune assicura che saranno eseguiti senza interferire con l’attività scolastica.

Dal 1° settembre Comune e scuola definiranno insieme il cronoprogramma degli ultimi adempimenti pratici e organizzativi. Sono inoltre previsti ulteriori confronti con l’impresa incaricata dei lavori. Il sopralluogo di oggi, sottolinea Palazzo Mercanti, ha confermato il programma già annunciato in vista dell’avvio dell’anno scolastico nella nuova sede.