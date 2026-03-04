Nuova sede Misericordia: «Pronta nel giro di poche settimane»

Sprint finale per la nuova sede della Misericordia di Piacenza. I lavori sono agli sgoccioli. «Saremo pronti nel giro di poche settimane», assicurano dall’associazione. L’obiettivo è tagliare il nastro tra aprile e maggio. Il nuovo quartier generale dell'ente di volontariato, impegnato nel soccorso e nell'assistenza sanitaria, è quasi realtà, dopo mesi segnati dall’emergenza.

Il precedente deposito era stato cancellato da un incendio divampato la scorsa estate in via Braille, alla Besurica, quartiere alle porte della città. Le fiamme avevano divorato tutto: due ambulanze, quattro pulmini, montascale, attrezzature sanitarie e l’intero capannone. Un colpo durissimo.

Il nuovo fabbricato occupa circa 190 metri quadrati, con spazi riorganizzati, standard di sicurezza potenziati, locali distinti per il ricovero dei mezzi e per la ricarica di batterie e bombole. «Sarà un ambiente più protetto e funzionale» aggiunge Buratti.

La raccolta dei fondi, intanto, prosegue. «È ancora possibile donare – evidenzia il referente dell'associazione – al conto corrente presso la Banca di Piacenza. Ogni contributo è prezioso». Le offerte continuano ad arrivare. «Grazie di cuore ai piacentini. Abbiamo raggiunto quota 400mila euro. Il costo del capannone è di 280mila euro, ma il danno complessivo, considerando i mezzi e le attrezzature, tocca i 650mila euro. Serve ancora un aiuto».