Nuova vita all'ex cinema Iris: arriva il maxi-store

Là dove un tempo si accendeva il grande schermo dell’Iris, presto aprirà un maxi-store dedicato alla cura della persona, ai cosmetici, al biologico e ai prodotti per la casa. A occupare parte degli spazi dello storico cinema di corso Vittorio Emanuele a Piacenza sarà con ogni probabilità Dm Italia, marchio tedesco approdato nel Paese nel 2017 e oggi in costante crescita. Le sale che per quasi un secolo hanno accolto generazioni di piacentini si preparano così a diventare un punto vendita della nota catena europea.

Secondo gli addetti ai lavori, il contratto di affitto tra la proprietà e Dm sarebbe già stato firmato, suggellando il recupero di un edificio simbolico che aveva risentito della crisi del settore cinematografico. Il cantiere ha dato vita a nove appartamenti di pregio, nove autorimesse e un’area commerciale di circa 1.200 metri quadrati, metà dei quali destinati al nuovo store.

«Siamo alle battute finali, il cantiere è praticamente chiuso» conferma Gabriele Buia dell’impresa costruttrice. I lavori, rallentati da pratiche burocratiche, pandemia e ritrovamenti archeologici - tra cui un dolium romano - hanno trovato nuovo slancio dopo l’acquisto dell’immobile da parte del gruppo Buia. Ora l’ex cinema Iris è pronto a inaugurare una nuova stagione.



