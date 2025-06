Nuovo asfalto a Cerignale, Provinciali chiuse da Cariseto alla Statale 45

Da lunedì 16 giugno, prendono il via nuovi interventi di riasfaltatura lungo cinque strade del territorio collinare e montano compreso tra Val Tidone e Val Trebbia. Si tratta, più precisamente, delle Provinciali 17 di Cerignale, 52 di Cariseto, 7bis di Piozzano, 33 di Cantone e 65 di Caldarola. E per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, scattano restrizioni della circolazione, che consisteranno, a seconda dei casi, nella completa chiusura al transito o nell’introduzione di sensi unici alternati. Lo rende noto il Servizio Viabilità della Provincia, che ha programmato interventi di manutenzione straordinaria per il rinnovo della pavimentazione in bitume in vari tratti considerati critici per le condizioni del fondo stradale.



TRAFFICO INTERROTTO SULLE SP 52 E 17 A CERIGNALE

I disagi maggiori sono previsti lungo le Provinciali 52 e 17 nel territorio comunale di Cerignale. In questo caso, infatti, la circolazione sarà completamente interrotta nei tratti da Cariseto in direzione di Cerignale fino al bivio con la Statale 45. La chiusura resterà in vigore ogni giorno dalle 8 alle 18 a partire da lunedì 16 e fino a venerdì 20 giugno.

SENSI UNICI SULLE SP DI PIOZZANO, CANTONE E CALDAROLA

Su altre tre strade provinciali sarà invece introdotto un senso unico alternato regolato da movieri, con possibili rallentamenti e code nelle ore di punta. I provvedimenti riguardano: la Sp 7bis di Piozzano nei territori comunali di Agazzano e Piozzano; la Sp 33 di Cantone in vari tratti disseminati nei comuni di Agazzano, Piozzano, Pianello e Borgonovo; la Sp 65 di Caldarola nei territori di Piozzano e Bobbio. In tutti e tre i casi, le limitazioni saranno valide nei giorni feriali, da lunedì 16 a venerdì 27 giugno dalle 8 alle 18.



INVITO ALLA PRUDENZA E ATTENZIONE AGLI AGGIORNAMENTI

La Provincia invita alla massima prudenza gli automobilisti che percorrono questi tratti di strada. Consiglia di consultare in anticipo le mappe con i percorsi visitando la sezione dedicata alle variazioni della viabilità all’interno del portale istituzionale nel quale saranno forniti aggiornamenti.