Obesità in aumento: quando si rende necessaria la chirurgia bariatrica

E’ emergenza obesità in Italia e nel mondo. A livello mondiale l’obesità tra gli adulti è più che raddoppiata dal 1990 ed è quadruplicata tra i bambini e gli adolescenti dai 5 ai 19 anni. Di pari passo aumenta anche la lotta alla grande obesità grazie alla chirurgia. Quando parliamo di chirurgia bariatrica intendiamo un insieme di interventi fondamentali per le persone obese, sia per eliminare l’eccesso di tessuto adiposo, sia per prevenire o curare le patologie associate all’obesità. Che cos’è esattamente la chirurgia bariatrica e quando viene presa in considerazione come trattamento? Quali sono le indicazioni per arrivare alla chirurgia bariatrica? Come avviene la selezione del paziente? Qual è il tasso di complicanze? Queste sono solo alcune delle domande a cui risponderanno gli ospiti della trasmissione “Star bene” in onda questa sera alle 21.00 su Telelibertà, condotta dalla giornalista Marzia Foletti.

In studio Filippo Banchini, direttore della Chirurgia di Piacenza, Andrea Romboli, chirurgo generale dell’ospedale di Piacenza, e Luigi Cavanna, primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza. La puntata offrirà anche un approfondimento sul percorso multidisciplinare che accompagna i pazienti prima e dopo l’intervento, illustrando l’importanza del supporto nutrizionale, psicologico e clinico nel garantire risultati duraturi e una migliore qualità di vita. La trasmissione affronterà inoltre i progressi delle tecniche mini-invasive e il ruolo sempre più rilevante della prevenzione, con consigli pratici per riconoscere i segnali di rischio e intervenire tempestivamente con l’aiuto di specialisti qualificati.