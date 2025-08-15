Oggi su Libertà una ricca "Agenda" con gli eventi del weekend

Una ricca "Agenda del weekend" attende i lettori di Libertà oggi, venerdì 15, giorno di Ferragosto. Ben quattro pagine del quotidiano in edicola sono dedicate alla presentazione degli eventi in programma nel Piacentino da oggi a domenica. Se Bobbio si accende con i fuochi artificiali (ma anche con shopping, musica e arte), Ponte dell'Olio e Sarmato sono pronti a festeggiare il loro patrono san Rocco. Rivergaro si tuffa nella musica degli anni Novanta mentre Vigoleno celebra la principessa mecenate Maria Ruspoli. Scorrendo le pagine si trova una raffica di sagre, appuntamenti musicali, riti religiosi, giochi in piazza, ritrovi all'insegna della gastronomia e tante altre occasioni di trovarsi insieme. Per tutti i gusti.