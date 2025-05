Open House, i palloncini blu hanno indicato l'affare giusto a tanti piacentini

Sono i giovani che in questo momento “tirano” maggiormente il mercato immobiliare, ma, viste le difficoltà economiche, fanno molta attenzione alla soluzione più vantaggiosa. Proprio per questo ha fatto centro ancora una volta Open House, l'evento promosso da Gruppo Editoriale Libertà per conoscere le abitazioni in vendita sul nostro territorio. La quattordicesima edizione dell'iniziativa nata nel solco di Abitare Piacenza, si è svolta nell'arco di un'intera giornata: i cittadini hanno potuto visitare decine di immobili liberamente, senza appuntamento, e con un consulente pronto a fornire dettagli e curiosità.

Bisogna chiaramente tenere conto di quello che cercano i cittadini, ce lo ha fatto capire Pier Franca Cornelli, collaboratrice di L'Immobiliarista, che per tutta la giornata ha accompagnato in visita cittadini nell'abitazione presentata in via Vitali, «e posso dire che è andata bene. Il mercato? Si cerca di spendere poco...Nonostante il trend sia positivo, si tende a preferire appartamenti al di sotto dei 200mila euro, soprattutto le case nuove sono di grande interesse».

Ancora nei pressi del centro storico, c'è stato Simone Darde di Gabetti che ha proposto un immobile in via Trebbiola: «Open House si conferma ottima opportunità per andare incontro alle esigenze dei piacentini. Richieste ne abbiamo, ci stiamo spingendo verso clientela molto giovane perché ha bisogno di una casa per avviare una nuova vita, convivere oppure sposarsi, e quindi in quel segmento le cose procedono bene». All'iniziativa hanno partecipato anche Floriani e Capra, Prima Casa, Invest, Piacenzaffari e Pianeta Case.