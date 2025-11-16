Liberta - Site logo
Opera Pia Alberoni, Braghieri lascia dopo tredici anni

Al suo posto il Superiore generale della Congregazione della missione ha nominato Alessandro Guidotti, avvocato ed ex presidente Cri

Federico Frighi
Federico Frighi
|2 ore fa
Giorgio Braghieri e Alessandro Guidotti
1 MIN DI LETTURA
Cambio della guardia al vertice dell’Opera Pia Alberoni. Dopo tre mandati lascia il “presidentissimo”, Giorgio Braghieri. Lo ha annunciato ufficialmente in quello che è stato il suo ultimo impegno da presidente uscente. Ieri sera, nella sala degli Arazzi, durante il saluto introduttivo all’evento dell’Orchestra del Mare, un progetto che da dieci anni a questa parte permette di creare strumenti che nascono dal legno delle barche dei migranti e che diventano suono, memoria e speranza. Il successore di Braghieri è Alessandro Guidotti. La decisione è stata presa dal consiglio nella giornata di mercoledì ma sarà ufficiale, come vuole la prassi, con l’insediamento del nuovo cda la settimana prossima.
