Opera Pia Alberoni, Braghieri lascia dopo tredici anni

Cambio della guardia al vertice dell’Opera Pia Alberoni. Dopo tre mandati lascia il “presidentissimo”, Giorgio Braghieri. Lo ha annunciato ufficialmente in quello che è stato il suo ultimo impegno da presidente uscente. Ieri sera, nella sala degli Arazzi, durante il saluto introduttivo all’evento dell’Orchestra del Mare, un progetto che da dieci anni a questa parte permette di creare strumenti che nascono dal legno delle barche dei migranti e che diventano suono, memoria e speranza. Il successore di Braghieri è Alessandro Guidotti. La decisione è stata presa dal consiglio nella giornata di mercoledì ma sarà ufficiale, come vuole la prassi, con l’insediamento del nuovo cda la settimana prossima.