Ornella Muti con la figlia Naike turiste per caso a Piacenza

E’ la diva del grande schermo anni Ottanta, l’attrice più sognata da generazioni di italiani: ieri a Piacenza è arrivata Ornella Muti con la figlia Naike Rivelli. Madre e figlia, entrambe vegane, hanno pranzato al ristorante Lo Fai. E bevuto un caffè insieme alla sindaca Katia Tarasconi, prima di ripartire.