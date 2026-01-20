Ornella Muti con la figlia Naike turiste per caso a Piacenza
Di passaggio sul nostro territorio per impegni di lavoro, hanno pranzato in città
Redazione Online
|1 ora fa
E’ la diva del grande schermo anni Ottanta, l’attrice più sognata da generazioni di italiani: ieri a Piacenza è arrivata Ornella Muti con la figlia Naike Rivelli. Madre e figlia, entrambe vegane, hanno pranzato al ristorante Lo Fai. E bevuto un caffè insieme alla sindaca Katia Tarasconi, prima di ripartire.
