Ospedale e università, tre nuovi reparti aprono ai futuri medici

Sono neuroradiologia, oculistica e medicina riabilitativa intensiva. Il sì della Conferenza territoriale socio sanitaria

Federico Frighi
Federico Frighi
|2 ore fa
Il reparto di oculistica diventa universitario
Il reparto di oculistica diventa universitario
1 MIN DI LETTURA
Altri tre reparti clinicizzati, ovvero sede dei percorsi di apprendimento del corso di laurea in lingua inglese Medicine and Surgery dell’università di Parma fanno il “Guglielmo da Saliceto” sempre più un ospedale universitario. Lunedì 22 settembre la Conferenza territoriale socio sanitaria, composta dai sindaci di tutta la provincia di Piacenza e presieduta dalla presidente Monica Patelli, ha approvato la convenzione con l’Università di Parma per l’istituzione delle “sedi” aggiuntive di neuroradiologia diagnostica, oculistica e medicina riabilitativa intensiva. Ovvero altri tre reparti universitari - i primari sono a tutti gli effetti professori universitari - che vanno ad aggiungersi a pediatria, ortopedia e otorinolaringoiatria. La direttrice generale Ausl, Paola Bardasi, ha specificato che si tratta della convenzione stipulata nel 2021 e successivamente perfezionata nel 2023.
