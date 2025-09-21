Ospedalieri in rivolta: «A noi mozzarella, a loro lasagne?»

«A noi dell’ospedale di Castel San Giovanni una mozzarella e un’insalata, mentre a Piacenza lasagne, patate, zuppa e chi più ne ha ne metta. Siamo forse lavoratori di serie B?». La segnalazione, la seconda in pochi mesi, arriva dagli operatori sanitari dell’ospedale di Castel San Giovanni e riguarda ancora una volta la mensa che, a detta di alcuni operatori, è sempre più scarsa. «Sabato - rileva un operatore che ha anche inviato la foto del vassoio - per il mio collega una mozzarella e un’insalata come primo e uno yogurt per secondo mentre per me quattro fette di tacchino arrosto e uno yogurt come secondo».

«A Piacenza - segnala ancora l'operatore sanitario - la situazione è molto diversa». La foto testimonia la presenza nel vassoio della mensa di Piacenza di lasagne, zuppa di verdure, cracker, frutta e uno scontrino con cui ritirare un caffè. «Si vede che qui a Castello ci considerano lavoratori di serie B - dicono gli operatori che hanno segnalato la questione - oppure pensano che campiamo d’aria».