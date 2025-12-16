Otto mesi all'ex consigliere comunale per l'accusa di stalking a una dottoressa

Presenze ossessive nei pressi dell’ambulatorio, troppo frequenti per essere coincidenze, e inseguimenti in auto con sorpassi sulla Statale 45. Quello di Marco Boccenti nei confronti dell’ex dottoressa della guardia medica di Ottone fu stalking, secondo il giudice Federico Baita.

Ieri pomeriggio è stata pronunciata la condanna a otto mesi nei confronti dell’ex consigliere di minoranza, accusato di atti persecutori. Disposto anche un primo risarcimento di 4mila euro alla vittima. La sentenza è arriva dopo oltre un anno dall’avvio del processo, per fatti risalenti al 2020. Boccenti - fino a poche settimane fa consigliere comunale di minoranza a Ottone, ora dimessosi - era stato accusato di aver perseguitato una dottoressa che all’epoca prestava servizio alla guardia medica di Ottone, in pieno periodo di Covid. L'imputato ha sempre respinto le accuse e i suoi difensori, nell'udienza che si è tenuta a novembre, avevano chiesto l'assoluzione sostenendo che non ci fosse la prova di atti persecutori.