Ottone diventa campo d’emergenza: oltre 120 operatori tra soccorso e Protezione civile

Oltre 120 operatori, due comitati regionali coinvolti e una rete di volontari, sanitari e soccorritori impegnati in scenari di emergenza il più possibile realistici. Si è chiusa domenica a Ottone l’esercitazione che ha riunito volontari Anpas dell’Emilia-Romagna e della Liguria, vigili del fuoco, personale del 118 e volontari della Protezione civile Rnre, impegnati anche nel supporto alle telecomunicazioni.

Al centro della due giorni, formazione, coordinamento e capacità di intervento, con particolare attenzione a una simulazione di soccorso in ambiente impervio, seguita dalla dirigente del 118 piacentino Roberta Barbieri. «La formazione continua serve a volontari e sanitari per mantenere un alto livello di professionalità», ha sottolineato.

L’esercitazione si è svolta sotto la guida di Paolo Rebecchi, coordinatore di Anpas Piacenza, insieme a Oreste Guglielmetti e Giorgio Villa. Alla cerimonia conclusiva hanno partecipato autorità locali e rappresentanti di Protezione civile, Ausl, comuni e Croce Rossa.

Nel messaggio del ministro Tommaso Foti sono stati richiamati prevenzione e preparazione come pilastri del sistema nazionale di Protezione civile.