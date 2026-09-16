Ottone, guasto alla rete elettrica: abitazioni senza corrente per tutta la sera

Un guasto alla rete elettrica sta causando disagi in Alta Val Trebbia, nel territorio Ottone, dove dalla serata di oggi, mercoledì 16 settembre, risultano cinque utenze senza corrente.

Secondo le informazioni disponibili sulla mappa delle interruzioni di E-Distribuzione, il guasto è iniziato alle 19.45. I tecnici sono al lavoro e il ripristino della fornitura è previsto, salvo imprevisti, per le 23.