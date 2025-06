Ovazione per la Bandaliga ai 30 anni di "Certe notti"

Non si spegne l’eco della partecipazione della storica band piacentina Bandaliga all’evento di Campovolo dove nel week end Luciano Ligabue ha festeggiato i 30 anni di “Certe notti”. La giornata del venerdì, alla vigilia del concerto del rocker di Correggio, è stata dedicata a tutti i fan, con l’apertura gratuita della Liga Street nell’area di Campovolo. Nella Liga Street ha trovato uno spazio speciale il ‘Tribute Stage’, dove si sono esibite le rappresentanze delle otto cover band più importanti d’Italia, accompagnate dai musicisti di Marco Ligabue, fratello di Luciano, al suo fianco nell’organizzazione di eventi, tour, concerti. La prima band ad essere selezionata è stata proprio la Bandaliga, che da 25 anni vive “tra palco e realtà”: loro sono il batterista Simone Solari, il chitarrista Marco Bruschi, il bassista Valter Bonetti e il front man Danilo Impera. E’ stato quest’ultimo a salire sul tribute stage.

“Penso che il Liga sia l’unico artista a tributare questa importanza alle band che propongono sue cover”, osserva il cantante della band piacentina. Solari, batterista e manager della band, ci racconta: “E’ stata un'esperienza incredibile, la Liga street ha riscosso un successo oltre le aspettative. Il concerto tributo si è svolto davanti ad oltre 5000 persone. La Bandaliga era in scaletta per quarta e come è salita il pubblico è letteralmente esploso in un boato tanto che il presentatore Andrea Barbi ha elogiato la nostra ‘fan base’, presente in massa con le nuove maglie celebrative del nostro 25° anniversario”. I brani proposti sono stati “Sogni di rock n' roll”, “I duri hanno 2 cuori” e “Il peso della valigia”.