Padre George lascia Sant’Antonio: nuova missione in Perù

Dopo otto anni a Sant’Antonio Abate, padre George (Joseph Nobin), 44 anni, lascia Piacenza: a ottobre tornerà in India per poi partire verso una nuova missione in Perù. Al suo posto arriverà un nuovo sacerdote indiano della Congregazione dei Missionari del Santissimo Sacramento, già in città per studiare l’italiano.

Padre George, originario del Kerala, è arrivato in Italia dodici anni fa senza conoscere la lingua. Dopo gli studi a Milano e il servizio in San Francesco e Valtrebbia, nel 2017 è stato nominato amministratore della parrocchia di Sant’Antonio. «Mi sono sentito subito accolto – racconta –. Qui è come in un paese: anche chi non viene a Messa è legato alla parrocchia». Forte il legame con la comunità e la Cooperativa di Sant’Antonio, con cui ha collaborato anche per la tradizionale produzione dei turtlitt. Tra le difficoltà iniziali, proprio la Festa del patrono, con il corteo degli animali. «In Kerala i cani dormono fuori. Qui sono come amici. Va bene voler loro bene, ma non possono sostituire i figli».

Preoccupato per i giovani “abbandonati a sé stessi”, padre George ha sempre creduto nell’integrazione: «L’incontro con una nuova cultura è una ricchezza. Noi portiamo la nostra spiritualità, fatta di calma, meditazione e sorrisi. Con calma c’è una soluzione per tutto».

Il servizio completo su Libertà oggi in edicola