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Palazzetto a Gianni Scotti, la minoranza prende le distanze

Insieme per Borgonovo condivide il riconoscimento al fondatore degli Assofa, ma critica il metodo: «Scelta unilaterale, serviva una proposta condivisa»

Mariangela Milani
|1 ora fa
Palazzetto a Gianni Scotti, la minoranza prende le distanze
1 MIN DI LETTURA
Non mette tutti d'accordo la decisione di intitolare il palazzetto dello sport di Borgonovo a Gianni Scotti. La minoranza di Insieme per Borgonovo, pur esprimendo «stima incondizionata verso Scotti per il suo impegno per lo sport paralimpico, per l’inclusione e il mondo della disabilità», critica la maggioranza per aver avanzato il suo nome «in modo unilaterale, bypassando altre proposte comunque sul tavolo».
«Non intendiamo – aggiungono Giulia Monteleone, Nicola Sogni e Pietro Mazzocchi – iscriverci a una tifoseria contro un’altra, ma riteniamo che questa, come tutte le intitolazioni, dovesse essere affrontata non solo con criteri chiari e uguali per tutti, ma soprattutto con una proposta quanto più possibile condivisa».

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