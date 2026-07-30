Palazzetto a Gianni Scotti, la minoranza prende le distanze
Insieme per Borgonovo condivide il riconoscimento al fondatore degli Assofa, ma critica il metodo: «Scelta unilaterale, serviva una proposta condivisa»
Mariangela Milani
|1 ora fa
Non mette tutti d'accordo la decisione di intitolare il palazzetto dello sport di Borgonovo a Gianni Scotti. La minoranza di Insieme per Borgonovo, pur esprimendo «stima incondizionata verso Scotti per il suo impegno per lo sport paralimpico, per l’inclusione e il mondo della disabilità», critica la maggioranza per aver avanzato il suo nome «in modo unilaterale, bypassando altre proposte comunque sul tavolo».
«Non intendiamo – aggiungono Giulia Monteleone, Nicola Sogni e Pietro Mazzocchi – iscriverci a una tifoseria contro un’altra, ma riteniamo che questa, come tutte le intitolazioni, dovesse essere affrontata non solo con criteri chiari e uguali per tutti, ma soprattutto con una proposta quanto più possibile condivisa».
Gli articoli più letti della settimana
1.
In vacanza a Rimini con i due figlioletti, mamma muore in un istante a 36 anni
2.
Schianto contro un'ambulanza: muore motociclista di 22 anni
3.
Carta d’identità elettronica, da domani validità illimitata per gli over 70
4.
Fuochi d'artificio, la morte del cane Ares riapre il dibattito: petizione per spettacoli silenziosi