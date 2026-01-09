Palazzine abbandonate in via Menicanti, dopo vent'anni riparte il cantiere

Dopo oltre vent’anni di attesa e degrado, i lavori nel cantiere di via Menicanti , nel quartiere San Lazzaro di Piacenza, sono pronti a ripartire. L’area abbandonata, alle spalle della galleria commerciale, mostra ancora edifici incompiuti, colonne crepate e resti di bivacchi. Un buco nella palizzata permette l’ingresso ai senzatetto, soprattutto d’inverno, quando trovare un riparo diventa una necessità.

Nei giorni scorsi, il Comune ha rilasciato il permesso a costruire alla ditta Camia Costruzioni Srl per completare l’opera. Gli edifici rientrano nell’area di trasformazione ex Arbos, prevista dalla convenzione urbanistica attuativa tra il Comune e la società San Giorgio Investimenti Srl. Le opere di urbanizzazione sono state collaudate nel 2012, mentre la convenzione, stipulata nel 2004, è scaduta. Sulla base di quell’accordo erano stati rilasciati i permessi per costruire due edifici a schiera, una torre e una centrale termica. Anche questi titoli edilizi sono decaduti. La ditta è fallita e i fabbricati sono rimasti in stato di abbandono. Nel tempo alcune imprese hanno manifestato interesse per l’acquisizione giudiziale degli immobili, fino alla novità di oggi.