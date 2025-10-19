Palloncini bianchi dal campo di calcio in cielo per l'addio ad Ale

Grande commozione allo stadio San Germano per il tributo della Polisportiva Podenzano 1945 al piccolo Alessandro Montani, l’undicenne scomparso a causa di una grave malattia. Nel pomeriggio di domenica 19 ottobre, la società in cui giocava ha voluto ricordarlo con un gesto toccante, ulteriore segno del dolore di un paese intero.

Prima della partita della prima squadra contro l’Usd Turris, gli Esordienti 2014, compagni di “Ale Monta”, hanno lasciato volare palloncini bianchi nel cielo, di fronte agli spalti gremiti. In campo anche i genitori, papà Manuel e mamma Sara, ai quali sono stati consegnati fiori e la maglia rossoblù numero 10, quella del figlio.

Le due squadre hanno poi osservato un minuto di silenzio. «Alessandro era un ragazzo splendido, sempre pronto a scendere in campo», ha ricordato il presidente Lorenzo Fermi, promettendo vicinanza alla famiglia anche in futuro.

Grande tifoso della Juventus, Alessandro aveva ricevuto incoraggiamenti da Chiellini e Yildiz. L’intero incasso della partita sarà devoluto all’associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica che si prende cura dei bambini e ragazzi ammalati di tumore in terapia presso il dipartimento di oncologia pediatrica dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove Ale era in cura, per sostenere la raccolta fondi promossa dai genitori dei bambini nati nel 2014.