Gravissimo un operaio di 46 anni colpito alla testa da un pannello fotovoltaico a Rottofreno

Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi all’interno di un parco fotovoltaico in strada Vignazza, nel comune di Rottofreno, non lontano da Centora.

L’allarme è scattato alle 10 e 10, quando un operaio nordafricano di 46 anni, che lavoro per una ditta bresciana, è rimasto ferito durante le operazioni di sostituzione di alcuni pannelli fotovoltaici. Secondo le prime informazioni, un pannello sarebbe caduto dal muletto su cui veniva trasportato e sarebbe caduto sul piede dell'operaio. Lo stesso pannello lo avrebbe anche colpito alla testa, provocandogli traumi giudicati gravi dai soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un'ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e un'automedica, che hanno prestato le prime cure all’uomo. Considerata la gravità delle lesioni riportate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Milano, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Brescia, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri di Borgonovo e San Nicolò e il personale della Medicina del lavoro dell’Ausl, che dovrà verificare il rispetto delle procedure di sicurezza e le cause che hanno portato all’incidente.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta sequenza dei fatti e le condizioni operative presenti nel cantiere al momento dell’infortunio.