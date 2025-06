"Parcheggio creativo" blocca il traffico, caos in piazza Duomo

Traffico bloccato per circa venti minuti, nella tarda mattinata di lunedì 9 giugno, nella centralissima piazza Duomo a Piacenza. A creare scompiglio un'auto parcheggiata davanti a via Romagnosi, che impediva il passaggio dei pullman.

Secondo quanto riportato da Piacenza Meme, l'auto sarebbe rimasta incustodita per due decine di minuti, finché il conducente è arrivato a toglierla, tra gli sguardi curiosi del piacentini e la rabbia degli autisti dei bus, costretti a una prolungata sosta forzata.