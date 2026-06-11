Passo Cappelletta, le ruspe abbattono 13 ettari di pini

Il Passo Cappelletta, nel comune di Farini, cambia radicalmente volto. La verde pineta che da tempo immemore - almeno cento anni - ha accompagnato la vita quotidiana degli abitanti e le giornate di turisti ed escursionisti non esisterà più. Sono infatti in corso i lavori di taglio dei pini che la compongono. Un intervento di cui chi abita nelle vicinanze è venuto a conoscenza per caso, vedendo arrivare i mezzi di lavoro, grandi ruspe ipertecnologiche che eradicheranno tutte le piante, per circa 13 ettari. L’intervento sembra rientri in un progetto di taglio e diradamento che coinvolge diversi mappali, per un totale di circa 30 ettari. Tutto regolare, con autorizzazione degli enti competenti, ma quel luogo non sarà più lo stesso. «Non si sentirà più quel profumo di pino», dice una affezionata escursionista. «Il paesaggio sarà desolante», dice un’altra.