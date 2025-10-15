Pasticche a scuola, sconcerto e preoccupazione. La polizia apre un'inchiesta

Sconcerto e preoccupazione tra i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna Besurica, dopo la notizia del ritrovamento di alcune pasticche nel cortile dell’istituto, nel quartiere omonimo. L’episodio, di cui Libertà ha riferito ieri, ha subito fatto scattare le verifiche da parte della polizia e della dirigenza scolastica. Secondo le prime ricostruzioni, le pastiglie sarebbero state rinvenute in più punti, nei pressi della siepe che delimita l’area esterna della scuola materna.

Nessun ritrovamento - circostanza che va precisata rispetto alle informazioni circolate inizialmente - è stato segnalato all’asilo nido “Il Pettirosso”, che condivide parte degli spazi ma che, a titolo precauzionale, ha comunque avviato controlli interni. Il dirigente dell’8° Circolo, Furnari, ha commentato con prudenza l’accaduto: «Mi auguro che si sia trattato soltanto di un episodio di inciviltà o di incuria». Sembra quindi da escludersi una qualsiasi ipotesi legata al mondo dello spaccio.