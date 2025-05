Patelli agli studenti: massima attenzione all'edilizia scolastica

Si è svolta oggi la riunione plenaria conclusiva della Consulta provinciale degli Studenti. In apertura dei lavori è intervenuta la presidente della Provincia Monica Patelli, che ha portato un saluto istituzionale e ha voluto ringraziare i ragazzi per l’impegno e l’attenzione mostrati nel corso dell’anno. Lo fa sapere una nota della Provincia.

Durante il suo intervento, la presidente ha ribadito l’attenzione costante della Provincia nei confronti dell’edilizia scolastica, pur riconoscendo le difficoltà che spesso accompagnano l’avvio e la gestione dei cantieri e ha sottolineato l’importanza di mantenere un confronto aperto, trasparente e costante con la comunità scolastica.

In quest’ottica, la Presidente Patelli ha annunciato che la prossima settimana incontrerà i dirigenti scolastici e i rappresentanti d’istituto per fare il punto della situazione in merito agli spazi scolastici in vista del prossimo anno scolastico, approfondire le problematiche segnalate e promuovere un lavoro condiviso, volto a garantire ambienti scolastici adeguati, sicuri e accoglienti.

“La Provincia è consapevole dei disagi che i cantieri possono comportare nella vita scolastica quotidiana – ha dichiarato la presidente Patelli – ma siamo altrettanto convinti che solo attraverso un dialogo continuo e una collaborazione reciproca possiamo affrontare questa fase di trasformazione. Chiedo a tutti, studenti compresi, di avere un po’ di pazienza: i lavori in corso sono finalizzati a costruire spazi migliori per voi e per chi verrà dopo di voi.”

Così Emma Facchini, presidente della Consulta degli Studenti, che ha voluto ringraziare la Provincia per la disponibilità al confronto e per la chiarezza del dialogo istituzionale: “Ringraziamo la presidente Patelli per l’attenzione e l’impegno dimostrati. Siamo consapevoli delle difficoltà legate ai cantieri e comprendiamo che non esiste una responsabilità unica, ma un insieme di fattori complessi. Abbiamo apprezzato il confronto diretto e trasparente: aiuta a costruire fiducia e comprensione reciproca. Per questo, proponiamo che vengano istituiti due momenti fissi all’anno di incontro tra la presidente, la Consulta e i rappresentanti d’istituto delle scuole, per continuare a collaborare in modo costruttivo.” La presidente Patelli ha accolto positivamente la proposta e ha ribadito la volontà di proseguire su una strada di dialogo costante, annunciando che la prossima settimana, durante l’incontro con i rappresentanti di Istituto degli studenti, sarà sua cura portare questa proposta da rendere concreta già da settembre.