Paura a Settima, casa invasa dalle fiamme: tutti scappano in pigiama

Momenti di apprensione poco dopo mezzogiorno a Settima di Gossolengo, dove un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Sabin, una traversa della Statale 45.

L’allarme è scattato alle 12.37, quando le fiamme hanno rapidamente invaso parte dell’abitazione. I danni più consistenti si sono registrati nella sala e, in parte, nella cucina.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Le persone che si trovavano all’interno, tra cui alcuni giovani, sono riuscite a uscire immediatamente dall’appartamento, precipitandosi all’esterno ancora in pigiama.

Anche alcuni vicini, allarmati dal forte odore acre e dal fumo che rendeva l’aria difficilmente respirabile, hanno lasciato in fretta le proprie abitazioni e sono scesi in strada.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Piacenza, con autopompa serbatoio e autoscala. I pompieri hanno lavorato per oltre un’ora per spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Al termine delle operazioni l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

«Tutto è partito da un materasso elettrico», ha raccontato uno degli occupanti. La dinamica e l’origine dell’incendio sono però ancora oggetto di accertamenti da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Rivergaro, intervenuti sul posto.