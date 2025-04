Paura per l'incendio di un camion che trasportava solventi

Grande paura attorno alle 15.30 di oggi nel piazzale dell'area di servizio Trebbia Ovest, lungo l'autostrada A21, nel territorio comunale di Piacenza. La motrice di un camion, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco mentre percorreva in direzione Torino. Il guidatore ha fatto in tempo a posteggiare nell'area di servizio e a scendere, in pochi secondi le fiamme hanno avvolto la cabina. L'autista ha lanciato l'allarme, a rendere il quadro molto preoccupante il fatto che la cisterna attaccata era carica di solventi e materiale chimico, dunque altamente infiammabile. Sul posto sono tempestivamente arrivati i vigili del fuoco, che hanno spendo l'incendio e messo in sicurezza la zona.

L'area di servizio è stata temporaneamente chiusa. Il fumo che si è alzato era visibile anche chilometri di distanza, fortunatamente in danni sono stati limitati e nessuno è rimasto ferito.