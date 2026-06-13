Paura per tre ragazzini: ma si erano solo fermati a giocare alla Berlina Alta
Due mamme, spaventate, hanno chiamato i soccorsi: nel caos della spiaggia non riuscivano più a vedere i figli. Sul posto 118, soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri
Redazione Online
|1 ora fa
Soccorsi alla Berlina in una foto di repertorio
Due mamme di Pavia, oggi, dopo pranzo, hanno chiesto aiuto ai soccorsi fortemente agitate, spaventate dalle correnti del Trebbia. Non riuscivano infatti più a vedere i figli - tre ragazzi di 14, 15 e 16 anni - nel caos dei bagnanti alla Berlina di Bobbio, dove la spiaggia, complice il caldo, è stata presa d'assalto dai turisti. Sono stati attivati il 118, i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, ma fortunatamente i giovani sono stati rintracciati prima di Marsaglia, nella parte alta della Berlina. Stanno bene per fortuna, avevano solo allungato la passeggiata e si erano fermati a giocare nell'acqua.