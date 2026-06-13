Paura per tre ragazzini: ma si erano solo fermati a giocare alla Berlina Alta

Due mamme di Pavia, oggi, dopo pranzo, hanno chiesto aiuto ai soccorsi fortemente agitate, spaventate dalle correnti del Trebbia. Non riuscivano infatti più a vedere i figli - tre ragazzi di 14, 15 e 16 anni - nel caos dei bagnanti alla Berlina di Bobbio, dove la spiaggia, complice il caldo, è stata presa d'assalto dai turisti. Sono stati attivati il 118, i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, ma fortunatamente i giovani sono stati rintracciati prima di Marsaglia, nella parte alta della Berlina. Stanno bene per fortuna, avevano solo allungato la passeggiata e si erano fermati a giocare nell'acqua.