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Paura per tre ragazzini: ma si erano solo fermati a giocare alla Berlina Alta

Due mamme, spaventate, hanno chiamato i soccorsi: nel caos della spiaggia non riuscivano più a vedere i figli. Sul posto 118, soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri

Redazione Online
|1 ora fa
Soccorsi alla Berlina in una foto di repertorio
Soccorsi alla Berlina in una foto di repertorio
1 MIN DI LETTURA
Due mamme di Pavia, oggi, dopo pranzo, hanno chiesto aiuto ai soccorsi fortemente agitate, spaventate dalle correnti del Trebbia. Non riuscivano infatti più a vedere i figli - tre ragazzi di 14, 15 e 16 anni - nel caos dei bagnanti alla Berlina di Bobbio, dove la spiaggia, complice il caldo, è stata presa d'assalto dai turisti. Sono stati attivati il 118, i carabinieri, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, ma fortunatamente i giovani sono stati rintracciati prima di Marsaglia, nella parte alta della Berlina. Stanno bene per fortuna, avevano solo allungato la passeggiata e si erano fermati a giocare nell'acqua.   

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