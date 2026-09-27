Paura su un pullman in A1: passeggero s'avventa sull'autista, bloccato da un poliziotto

Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica su un pullman di linea Milano-Napoli in viaggio lungo l’A1. Un passeggero di 50 anni, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a dare in escandescenze e si è scagliato verso l’autista, tentando di interferire con la guida. «Vai fuori strada, così ce ne andiamo tutti in paradiso», avrebbe urlato.

A evitare che la situazione degenerasse è stato un poliziotto in borghese, a bordo come passeggero, che è riuscito a bloccare l’uomo e a tenerlo lontano dal conducente fino alla sosta all’area di servizio di Somaglia.

Qui sono intervenuti Polizia Stradale e 118. Il cinquantenne, ancora molto agitato, è stato sedato e trasferito al Pronto soccorso di Codogno. Anche in ospedale avrebbe continuato a urlare e agitarsi, rendendo necessario un nuovo intervento delle forze dell’ordine.