Paura su un pullman in A1: passeggero s'avventa sull'autista, bloccato da un poliziotto
L’uomo si è scagliato verso l’autista mentre il mezzo era in corsa. Fermato da un agente in borghese, è sceso all'Autogrill stato poi portato in ospedale
Riccardo Freschi
|3 ore fa
L'Autogrill di Somaglia
Momenti di paura nella notte tra sabato e domenica su un pullman di linea Milano-Napoli in viaggio lungo l’A1. Un passeggero di 50 anni, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a dare in escandescenze e si è scagliato verso l’autista, tentando di interferire con la guida. «Vai fuori strada, così ce ne andiamo tutti in paradiso», avrebbe urlato.
A evitare che la situazione degenerasse è stato un poliziotto in borghese, a bordo come passeggero, che è riuscito a bloccare l’uomo e a tenerlo lontano dal conducente fino alla sosta all’area di servizio di Somaglia.
Qui sono intervenuti Polizia Stradale e 118. Il cinquantenne, ancora molto agitato, è stato sedato e trasferito al Pronto soccorso di Codogno. Anche in ospedale avrebbe continuato a urlare e agitarsi, rendendo necessario un nuovo intervento delle forze dell’ordine.
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