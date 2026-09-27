Pauroso schianto sulla 412 a Ca’ Verde di Borgonovo: due giovani seriamente ferite e tre auto distrutte.VIDEO

Pauroso schianto fra tre auto, nella notte, sulla Statale 412 a Cà Verde di Borgonovo. Il bilancio è di due giovani donne che, secondo le prime informazioni, avrebbero riportato serie conseguenze ma non sarebbero in pericolo di vita. Altre quattro persone coinvolte hanno riportato invece conseguenze meno gravi.

L’incidente è avvenuto attorno all’una della notte tra sabato 26 e domenica 27 settembre, a metà strada tra Borgonovo e Castel San Giovanni, in prossimità dell'accesso alla zona artigianale di Ca’ Verde.

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora da ricostruire. Nello schianto sono rimaste coinvolte una Fiat Panda, un’Alfa Romeo e una Mercedes. Le immagini scattate sul posto restituiscono la violenza dell’impatto: le vetture hanno riportato pesantissimi danni e la carreggiata è rimasta disseminata di rottami.

A bordo della Fiat Panda viaggiavano due donne, che da quanto si è appreso sono le persone che avrebbero riportato le ferite più serie e state subito trasportate in ambulanza al Pronto soccorso di Piacenza. La parte anteriore dell’utilitaria è rimasta pesantemente danneggiata.

Sull’Alfa Romeo viaggiavano invece due uomini. La vettura, dopo l’impatto, è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata nel campo a fianco della Statale, terminando la propria corsa con le ruote all’aria. I due occupanti avrebbero riportato conseguenze meno gravi.

Coinvolta nell’incidente anche una Mercedes con a bordo due giovani, che sarebbero invece rimasti illesi.

Imponente la macchina dei soccorsi attivata durante la notte. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta di Castel San Giovanni, della Croce Rossa di San Nicolò, della Croce Rossa di Borgonovo e della Croce Rossa di Pianello.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dello scenario dell’incidente.

Per consentire gli interventi, la Statale 412 è stata completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. A contribuire alla segnalazione della chiusura agli automobilisti è stata anche una guardia giurata che si trovava a passare nella zona.

I rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Sarmato. Per la rimozione delle vetture incidentate è intervenuto il soccorso stradale Caniglia di Castel San Giovanni.

La strada è rimasta chiusa durante le operazioni necessarie a recuperare i veicoli e ripulire la sede stradale, invasa dai numerosi rottami prodotti dall’impatto. Solo al termine degli interventi è stato possibile liberare la Statale.