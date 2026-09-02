Pedone di 66 anni investito da un’auto in piazzale Milano: è in serie condizioni

Un pedone di 66 anni è stato investito da un’auto mentre stava camminando in piazzale Milano. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 17.10.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e il personale sanitario ha prestato le prime cure alla persona investita, disponendone poi il trasporto d’urgenza al pronto soccorso.

Le condizioni sono risultate serie, ma, secondo le prime informazioni, il pedone non sarebbe in pericolo di vita.

Restano da chiarire l’esatta dinamica dell’investimento e le circostanze che hanno portato all’impatto con la vettura.