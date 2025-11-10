Per Cioccolandia lo chef Persegani rivisita le ricette di pisarei e tortelli

di Fabrizio Tummolillo



«A Cioccolandia mi sto divertendo da matti»: parola dello chef Daniele Persegani, volto noto di È sempre mezzogiorno e La prova del cuoco, ospite d'onore della ventunesima edizione che sabato e domenica ha portato a Castel San Giovanni migliaia di persone.

Questa edizione, la prima che può fregiarsi del titolo "Sagra di Qualità", è partita sabato con il taglio del nastro e lo show cooking di Persegani: pisarei e fasò al cacao con sugo di anatra, venti chili esauriti in poco tempo. Domenica tortelli con stracotto di cinghiale e cioccolato.

Le vie del centro si sono riempite anche ieri di bancarelle mentre gli stand dei cioccolatai hanno stazionato in piazza XX Settembre. La Pro Loco ha distribuito torta Rita, salame di cioccolato e profiterole. In piazza Cardinale Casaroli laboratorio "Cioccobimbi" (tutto esaurito) e studenti del Raineri-Marcora con biscotti e crepes. Presenti Alpini e Moto Club Valtidone. Tra le novità: polenta con fonduta e fave di cacao.

