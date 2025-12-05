Per evitare un animale sulla strada finisce nel canale

Secondo quanto è stato possibile apprendere, sarebbe stato l’attraversamento improvviso di un animale sulla Provinciale per Castellarquato, tra Carpaneto e Sant’Antonio, a far sterzare un automobilista, che è finito con la sua auto in un canale, nel tentativo di evitare l’ungulato, al bivio per Vigolo Marchese. L’incidente è accaduto poco dopo le 18.30.

Per fortuna nel canale non c’era acqua, ma le operazioni di recupero del mezzo e soprattutto quelle necessarie a liberare l'automobilista e l'uomo che era nel veicolo con lui, di 81 anni, dalle lamiere non sono state semplici e si sono create lunghe code in entrambe le direzioni.

Mentre i Vigili del fuoco da Fiorenzuola e il 118 si sono concentrati sull’aiuto all’81enne, i Carabinieri hanno invece gestito il traffico. L'uomo non è rimasto ferito in modo serio: è stato portato comunque per precauzione al Pronto soccorso di Piacenza sull’ambulanza della Pubblica di Lugagnano.