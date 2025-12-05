Per evitare un animale sulla strada finisce nel canale
L'incidente sulla Provinciale per Castellarquato. Per fortuna né il conducente né l'81enne che era sul lato passeggero hanno riportato ferite serie. Lunghe code
Elisa Malacalza
|2 ore fa
Il recupero del mezzo
Secondo quanto è stato possibile apprendere, sarebbe stato l’attraversamento improvviso di un animale sulla Provinciale per Castellarquato, tra Carpaneto e Sant’Antonio, a far sterzare un automobilista, che è finito con la sua auto in un canale, nel tentativo di evitare l’ungulato, al bivio per Vigolo Marchese. L’incidente è accaduto poco dopo le 18.30.
Per fortuna nel canale non c’era acqua, ma le operazioni di recupero del mezzo e soprattutto quelle necessarie a liberare l'automobilista e l'uomo che era nel veicolo con lui, di 81 anni, dalle lamiere non sono state semplici e si sono create lunghe code in entrambe le direzioni.
Mentre i Vigili del fuoco da Fiorenzuola e il 118 si sono concentrati sull’aiuto all’81enne, i Carabinieri hanno invece gestito il traffico. L'uomo non è rimasto ferito in modo serio: è stato portato comunque per precauzione al Pronto soccorso di Piacenza sull’ambulanza della Pubblica di Lugagnano.