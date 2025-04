Per Giancarlo senza un tetto catena di solidarietà infinita

La storia di Giancarlo Perazzi, il pensionato che da una settimana vive in strada dopo aver rinunciato a un alloggio perché non si vuole separare dalla sua cagnetta Bimba, ha innescato una catena di solidarietà che fa commuovere. E che sta coinvolgendo tantissime persone comuni ma anche vip (di caratura nazionale) che non citiamo perché hanno chiesto di restare anonimi.

Una vicenda - quella di Giancarlo che si è trovato tutto d’un tratto senza un tetto e che dorme in un angolo della galleria di via Martiri della Resistenza - arrivata alla ribalta anche delle cronache nazionali. Il quartiere lo assiste e lo “protegge”, la gente porta a lui e alla sua cagnolina generi d'ogni tipo in attesa che qualcosa, sul fronte casa, si sblocchi. E a giudicare dagli interessamenti, le prospettive sembrano improntate all’ottimismo. Una persona sarebbe pronta a mettergli a disposizione un alloggio in provincia. Trattative in corso, come si dice. Due giovani hanno comunicato la loro disponibilità a consegnargli una somma di denaro mensile fino ad emergenza finita.

Ma la voglia di aiutare Giancarlo ha varcato i confini provinciali. Un esempio? Il direttore del Tg5 Clemente Mimun si sta dando da fare personalmente per trovargli una sistemazione.