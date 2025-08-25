Monday, August 25

Per l'economia piacentina autunno in salita, raccorderia e meccanica colpite dai dazi Usa

Più 0,5% per il Pil, ma l'export crolla del 13,1%. Parenti (Confindustria): «La ripresa ripartirà quando scenderanno le tensioni geopolitiche». Paparo (Confapi) serve «passare da reazione a costruzione»

Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
August 25, 2025|2 ore fa
In una foto d'archivio, un operaio a lavoro nell'impianto produttivo di Alcantara, uno dei brand pi importanti del Made in Italy, 7 agosto 2021. ANSA/CLAUDIO PERI
L'economia piacentina si prepara a un autunno complesso, tra elementi di tenuta e nuove sfide. Le previsioni camerali indicano per il 2025 una crescita contenuta del Pil (+0,5%), con servizi (+0,5%) e industria (+0,8%) in positivo, ma agricoltura (-1,7%) e costruzioni (-0,3%) in difficoltà.
«La ripresa ripartirà quando scenderanno le tensioni geopolitiche», spiega Nicola Parenti, presidente Confindustria Piacenza. I dazi americani del 50% su alluminio e acciaio colpiscono duramente oil & gas e raccorderia. «Fortuna che il nostro tessuto sia di Pmi più flessibili», aggiunge.
Preoccupa il forte calo delle esportazioni (-13,1%) e l'aumento della cassa integrazione (+56,4% nel primo semestre, +290mila ore). Sul fronte occupazione, segnali contrastanti: l'industria segna territorio negativo, ma Excelsio prevede 8.210 nuovi contratti (+9,8%) per agosto-ottobre, anche se l'85% a termine.
Per Confapi, guidata da Andrea Paparo, serve «passare da reazione a costruzione». Le priorità: internazionalizzazione verso nuovi mercati, formazione mirata contro la carenza di manodopera qualificata, e reti tra imprese per condividere investimenti in innovazione.
Resta aperta la questione Mcm Vigolzone (300 lavoratori), con cordate interessate al rilancio.
