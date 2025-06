Per l'omicidio di Tabiano chiesto il rinvio a giudizio di un 35enne

A oltre tre anni potrebbe presto iniziare il processo per l’omicidio di Abdelghani El Jabiri, il 31enne marocchino ucciso nel 2022 con un colpo di fucile a Tabiano di Lugagnano nell’ambito di una faida tra bande di spacciatori. A rallentare il procedimento penale era stata la fuga in Marocco del connazionale ritenuto responsabile del delitto. Ma già da qualche mese l'uomo, Hicham Bousrik, 35 anni, è stato dichiarato latitante. Una condizione che indica la volontaria sottrazione alla giustizia. Essendo a conoscenza delle accuse che gli vengono mosse, sarà possibile processarlo anche se non dovesse tornare in Italia. Il decreto di latitanza è del 13 febbraio, mentre la richiesta di rinvio a giudizio, firmata dal pubblico ministero Matteo Centini, è del 16 maggio. Depositata in tribunale, ora il giudice dovrà fissare una data per l’udienza preliminare.