Per quattro posti in Comune in 208 da tutta Italia

Serve il Palabanca per la prova scritta del concorso del Comune. Vanno assunti a tempo pieno e indeterminato quattro funzionari amministrativi contabili e hanno fatto domanda in 208. Uno tsunami di candidature provenienti da tutta Italia che dà il segno di quanto ci sia fame di occupazione e di quanto ancora sia ambito il posto fisso nel settore pubblico. Di esami scritti ne sono previsti due, entrambi in programma venerdì 16 maggio: in Comune si sono guardati intorno e hanno valutato che serve uno spazio adatto quale quello del palasport dove giocano Gas Sales Bluenergy (volley superlega) e Assigeco (basket serie A2).

La qualifica professionale cercata è quella di impiegato con funzioni specifiche nel settore contabile, un’attività legata a bilanci, rendicontazioni, tributi e tutto ciò che riguarda l’area economico finanziaria dell’ente. In altre parole l’istruttore amministrativo contabile, come precisamente si chiama il profilo oggetto del concorso, istruisce le pratiche relative alla contabilità, verifica che ci siano tutti i requisiti prima che venga rilasciato un provvedimento come una delibera o una determina.

Il bando concorsuale è stato indetto l’11 aprile scorso e al termine dei venti giorni di pubblicazione le candidature pervenite sono per l’appunto 208. La prova scritta iniziale è finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-specialistiche, la seconda - riservata a chi supererà la prima - alla verifica di quelle trasversali. I meritevoli accederanno quindi all’esame orale, un colloquio per valutare sempre le conoscenze tecnico-specialistiche ma anche la lingua inglese e le applicazioni informatiche più diffuse. Orali che si terranno nelle settimane dal 26 maggio al 10 giugno, e per i quali non servirà stavolta il Palabanca bastando una sala del Comune nella sede principale di piazza Cavalli.

La commissione d’esame si compone di tre membri interni più un esperta in psicologia del lavoro la cui presenza è segnatamente finalizzata a valutare le competenze (trasversali) della seconda prova scritta. Dell’organizzazione e gestione della prova di concorso si occupa, dietro specifico incarico del Comune, la ditta Selexi.