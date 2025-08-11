Peste suina, quest'anno nel Piacentino 23 focolai. A Parma sono 103





Resta alta l’attenzione della Provincia di Piacenza rispetto all’evolversi della diffusione della Peste Suina Africana (Psa). I dati aggiornati relativi al nostro territorio contano, a partire dall'inizio dell'anno e fino al 29 luglio scorso, 23 focolai tra la fauna selvatica: i risultati delle azioni intraprese sono ritenuti positivi ma il quadro resta delicato e complesso, anche alla luce del fatto che nel confinante territorio di Parma i focolai nel selvatico registrati negli stessi mesi sono ben 103, ossia ben 80 in più.

Intanto è stata fissata entro settembre in Provincia la prossima riunione della Cabina di regia per la gestione congiunta dell’emergenza Psa, alla quale - viene annunciato - sarà invitato anche il Commissario straordinario per la peste suina africana, Giovanni Filippini.

Finiranno sul tappeto tra l'altro anche le questioni connesse alle due più recenti ordinanze firmate dallo stesso Commissario, la n. 3/2025 e la n. 4/2025: quest’ultima, pubblicata lo scorso 4 agosto, rimodula alcuni aspetti della precedente e introduce nuove misure per il contenimento della Psa. «Rispetto alle nuove misure gestionali - fanno sapere dalla Provincia - alcune meritano specifici approfondimenti in quanto, ad un primo esame, non sembra abbiano debitamente considerato le specifiche caratteristiche dei diversi territori e gli esiti delle attività svolte dai diversi soggetti coinvolti».