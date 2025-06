Pet mobile per la ricerca dei tumori: affitto prorogato, altri 300mila euro

In attesa di conoscere sviluppi ed esiti dell’indagine della Procura di Piacenza concentrata in particolare (ma non solo) su due bandi di gara emessi dall’Ausl di Piacenza e relativi ad altrettanti macchinari per la diagnosi dei tumori (la tecnologia d’avanguardia che viene indicata dall’acronimo Pet) la vicenda conosce un nuovo capitolo.

L’azienda sanitaria, infatti, ha appena deliberato di prolungare l’affitto della struttura mobile che staziona davanti al Pronto soccorso. Esattamente due anni fa l’azienda sanitaria bandì una procedura d’appalto per l’affitto di un mezzo mobile, dopo che il primo bando di acquisto e installazione (del valore di oltre 4 milioni di euro) era andato deserto. Il noleggio, nel documento originale, parlava di un tempo pari a sei mesi, rinnovabili in accordo col fornitore di altri sei mesi.