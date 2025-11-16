Piacentini generosi con il Banco Alimentare. Chi è stato aiutato ora “restituisce" il dono

È presto per sapere quanto sia stato raccolto, ma anche quest’anno molti piacentini hanno donato parte della propria spesa alla colletta del Banco Alimentare per aiutare persone e famiglie in difficoltà. In 56 punti vendita, 600 volontari in pettorina arancione – tra cui numerosi alpini – hanno raccolto prodotti a lunga conservazione come olio, conserve, verdure e legumi in scatola, passata di pomodoro, tonno, carne e alimenti per l’infanzia.

Tra gli episodi significativi, l’alpino Ennio Capucciati racconta di un uomo che voleva donare 50 euro in contanti: dopo aver saputo che non era possibile, è tornato con 70 euro di spesa, spiegando di voler «restituire il miracolo» della propria guarigione e ringraziando gli alpini.

Anche Marco Piccoli, referente del Banco Alimentare a Piacenza, ricorda due persone un tempo aiutate dalla colletta che oggi hanno donato due carrelli ciascuno.