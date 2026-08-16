Piacenza, 127 furti d’auto all’anno siamo al settimo posto in regione

Sono 2.442 le automobili rubate in dodici mesi in Emilia-Romagna. Fra i nove capoluoghi di provincia, Piacenza si attesta al settimo posto con 127 automobili rubate in un anno: quasi tre auto a settimana.

A questi numeri vanno aggiunti, a livello regionale, altri 1.300 furti di motociclette e motocicli. I dati sono stati elaborati dall’Osservatorio Facile.it sulla base delle statistiche diffuse dal ministero dell’Interno. Limitando l’analisi ai soli furti d’auto, al primo posto si trova la provincia di Bologna dove, nell’anno di rilevazione, i furti denunciati sono stati 842. In seconda posizione si trova Modena (383), seguita da Reggio Emilia (286) e Parma (236). Al di sotto della soglia psicologica dei 200 furti in un anno ci sono le province di Rimini (188), Ravenna (129) e, staccata di un soffio, appunto Piacenza (127). Chiudono la graduatoria regionale Ferrara, con 118 furti, e Forlì-Cesena (115).

Facile.it consiglia: «Evitate di parcheggiare in zone isolate, poco illuminate o nascoste da vegetazione fitta. Prima di scendere dalla macchina ricordatevi di non lasciare alcun oggetto in vista, anche se di poco valore, come cavetti, monetine, borse o sacchetti (sia pure vuoti). Se dovete riporre qualcosa nel bagagliaio, meglio farlo prima di arrivare a destinazione».