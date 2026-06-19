Piacenza, 19enne in bici investita da un'auto vicino all'Ikea: è grave
La ragazza è stata portata in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma. L'incidente nel primo pomeriggio in strada Torre della Razza. Ferito in modo lieve anche l'automobilista, un 70enne. Sul posto ambulanza, automedica, elisoccorso e due pattuglie della polizia locale per i rilievi
Redazione Online
|3 ore fa
L'auto coinvolta nell'incidente caricata sul carro attrezzi. Sul posto la polizia locale
Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Piacenza. Intorno alle 13.45, lungo strada Torre della Razza, all'altezza del numero civico 147, nei pressi dello stabilimento Ikea, una 19enne in sella a una bicicletta è stata investita da un’auto BMW Serie 1.
Le condizioni della ragazza, di origini straniere, sono apparse subito molto serie ai soccorritori: dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.
Ferito in modo lieve anche l’automobilista, un 70enne, che è stato accompagnato al pronto soccorso di Piacenza per accertamenti.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso, atterrato in una piazzola nelle vicinanze della tangenziale. Presenti inoltre due pattuglie della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.