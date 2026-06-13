Trebbia, il bus per le spiagge diventa linea fissa

Il Trebbia Bus diventa grande e, dopo un primo anno di sperimentazione, adesso diventa una linea fissa vera e propria: il bus di Seta che dal 2025 porta i piacentini direttamente sulle spiagge del Trebbia, senza il problema di trovare parcheggio dove parcheggio non c’è, è ritornato ufficialmente la scorsa settimana. E per tre mesi sarà a disposizione di chi vuole godersi la Valtrebbia senza seccature, partendo dalla città e arrivando fino a Bobbio, Marsaglia e Ottone.

L’esperienza del Trebbia Bus è diventata una esperienza strutturale, cambiando di fatto nome: la linea è la E17, attiva tutti i sabati e le domeniche. Il primo viaggio è stato domenica scorsa e si proseguirà così fino al 14 settembre, col ritorno all’orario invernale dei bus. Dopo le verifiche sul 2025, infatti, il Trebbia Bus è apparso già funzionale e senza necessità di modifiche in termini di orari: torna tale e quale, quindi, collegando in una volta sola tutti i paesi lungo la Statale 45.

I bus partiranno da Piacenza alle ore 7.03, alle 9.43 e alle 12.53 da piazzale Marconi. Altre tappe cittadine saranno via IV Novembre e via Genova; poi il bus fermerà a Quarto, Settima, Niviano, Rivergaro, Fabbiano, Casino Agnelli di Travo, Perino, Cassolo e bivio di Piancasale per poi arrivare a Bobbio (piazza Santa Fara e via Nenni) dopo circa un’ora. Da lì, con diverse ulteriori corse, il Trebbia Bus proseguirà per San Salvatore, Marsaglia, il bivio per Cerignale, il bivio per Ponte Organasco, Losso e Ottone.