Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Piacenza, 55enne trovato morto in casa: non rispondeva al telefono da ore

La scoperta è stata fatta in una abitazione di via Ventiquattro Maggio dai vigili del fuoco

Redazione Online
|1 ora fa
Vigili del fuoco e un'ambulanza in una immagine d'archivio
Vigili del fuoco e un'ambulanza in una immagine d'archivio
1 MIN DI LETTURA
Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Ventiquattro Maggio. A lanciare l'allarme sono stati parenti e conoscenti, preoccupati perché da ore non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare l'ingresso dell'appartamento, insieme ai carabinieri e al personale del 118. Per il cinquantacinquenne, però, non c'era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto accertare il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un malore improvviso.

Gli articoli più letti della settimana