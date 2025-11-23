Piacenza, 55enne trovato morto in casa: non rispondeva al telefono da ore

Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Ventiquattro Maggio. A lanciare l'allarme sono stati parenti e conoscenti, preoccupati perché da ore non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare l'ingresso dell'appartamento, insieme ai carabinieri e al personale del 118. Per il cinquantacinquenne, però, non c'era più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto accertare il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un malore improvviso.