Piacenza capitale dei rondoni, sabato due passi col binocolo

Sabato 7 giugno, naso all'insù e binocolo in mano nel cuore di Piacenza: tornano i rondoni e alle 17 prenderà il via una escursione naturalistica che condurrà alla loro scoperta camminando tra Palazzo Farnese e l’Arena Daturi. A guidarla sarà l’ornitologo Stefano Soavi. Acrobati instancabili del volo, questi uccelli migratori tornano ogni primavera a nidificare nei tetti storici della città, regalando spettacoli mozzafiato con i loro voli a spirale e i caratteristici richiami.

A Piacenza si trova una delle colonie più importanti d’Italia, seconda solo a Torino. Diversi dalle rondini, i rondoni si nutrono di insetti volanti e non toccano mai terra, nemmeno per dormire. Ma il cambiamento climatico minaccia la loro presenza: eventi meteo estremi possono spingerli a migliaia di chilometri di distanza. Al Festival dei Rondoni sarà presente anche Fabiana Ferrari del Cras di Niviano, per insegnare come aiutare i piccoli caduti dal nido. Una passeggiata tra natura, scienza e meraviglia, per scoprire un patrimonio alato che rischia di scomparire sotto i nostri occhi.