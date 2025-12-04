Piacenza, donne lavoratrici meno pagate in regione

Torna un tema storico, che offre un contorno nuovo e aggiornato al gap di genere sugli stipendi medi di donne e uomini. Scopriamo che Piacenza non brilla affatto, ma già lo sapevamo, ma è nuova la fotografia dettagliata sul divario che cresce e dove emergono anche le differenze fra i settori. E lei in media guadagna 29 euro in meno di lui al giorno.

Il mercato del lavoro piacentino mostra un quadro retributivo stabile, ma certi segnali sono spiazzanti. A fronte di un aumento di popolazione l’aumento dell’occupazione femminile, i dati del Rendiconto Sociale provinciale Inps 2024, mostra come le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori dipendenti del settore privato presentano differenze significative tra comparti e soprattutto tra uomini e donne.

Ecco i dati. La retribuzione lorda media giornaliera dei dipendenti privati a Piacenza è pari a 78,8 euro per le donne e 107,7 euro per gli uomini. Il dato femminile è più basso rispetto alla media dell’Emilia-Romagna (83,4 euro), mentre quello maschile è leggermente inferiore al dato regionale (115 euro). Rispetto alla media italiana, Piacenza si colloca in linea per gli uomini (107,5 euro) ma leggermente sotto per le donne (79,8 euro), certo qui si tratta di decimali, comunque si tratta di uno scarto degno di attenzione.

Il divario retributivo di genere - conferma la Cisl - resta ampio. - Le lavoratrici percepiscono mediamente quasi 29 euro in meno al giorno rispetto ai colleghi. Una distanza - sottolina il sindacato di via Cella - che riflette la maggiore concentrazione femminile in settori a basso valore retributivo, come servizi alla persona, commercio e ristorazione.

Dove si guadagna di più sono le attività finanziarie e assicurative: 138,6 euro per le donne e 200,9 euro per gli uomini, fornitura di energia: 140,3 euro femminile e 169,8 maschile, estrazione mineraria: compensi sopra i 140 euro per entrambi i generi.